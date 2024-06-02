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【大人気】エルメネジルドゼニア ネクタイ 美品 Z ドット　シルク 紺　ネイビー
商品番号 A35112022229
商品名

【大人気】エルメネジルドゼニア ネクタイ 美品 Z ドット　シルク 紺　ネイビー
ブランド名 エルメネジルドゼニア
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品】参考価格　20000円エルメネジルドゼニアErmenegildoZegnaの最高級シルク100%ネクタイです！爽やかなネイビーにZ柄ドットが一目で高級感のある上品な一品です！柔らかくて軽く、肌触りも良い高級ネクタイの為、毎朝の支度が楽しくなります♪ビジネスシーンだけでなく、結婚式や二次会、パーティーにもオススメ！▪️ブランド・商品名エルメネジルドゼニアErmenegildoZegna▪️サイズ全長154cm大剣幅9.5cm▪️カラーネイビー・ブルー▪️素材シルク100%*************************************#エルメネジルドゼニア#ErmenegildoZegna#ネクタイ#メンズ#ドット#ネイビー#紺#シルク#結婚式#ビジネス#プレゼント#美品#cocco小物一覧
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