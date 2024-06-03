未使用タグ付☆ ポロラルフローレン　牛革 リバーシブル レザー ベルト　32

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未使用タグ付☆PoloRalphLaurenポロラルフローレン 牛革レザーベルト サイズ32 81cmカラー：ブラック×ブラウン素材：牛革サイズ：32 81cm【商品状態】未使用・タグ付きの保管品です。全体的に目立つ汚れやダメージも無く、綺麗な状態です。自宅での長期保管品であることをご理解下さい。保管・畳シワなどはご了承下さい。☆USED・古着・ヴィンテージ品につきましては、目立たない程度の汚れ・小さなダメージ等の見落としがあるかもしれません、ご理解のうえご検討下さい。デリケートな感覚の方や、完璧をお求めの方はご購入をお控え下さいませ。☆喫煙・ペットなし☆他にも人気ブランド・インポート・ファストファッションetc、新品から古着(古着男子・古着女子)・ヴィンテージ(ビンテージ)品まで幅広く取り扱っております。⬇️タップ♪#元気出るマン_衣類全アイテム【発送】ゆうゆうメルカリ便・らくらくメルカリ便、どちらかで匿名発送致します。【重要】◆商品のコンディション(傷・汚れetc)は細かくチェックしておりますが、人間が確認しておりますので見落としがあるかもしれません、ご理解の上ご検討下さいませ。◆商品のデザイン・コンディションには主観を伴い、表現及び受け止め方に個人差がございます。◆商品写真の色味は写り具合や、お使いの端末・モニターの種類によっても多少異なる場合があることをご了承くださいませ。◆ご質問・状態確認での写真追加や、変更・部分撮り等のご要望に、出来る限り迅速に対応しますのでお気軽にどうぞ♪◆記載内容に不備がある場合や、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は、迅速かつ誠意ある対応をお約束致します。#古着古着古着コーデ#ポロラルフローレン#ラルフローレン#レザーベルト#ベルト…230717…5566