福光焼　河本賢治　香合　茶道具

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。とても綺麗で良い状態ですが、時代物になりますのでご理解頂ける方のみご購入ください。 高さ 全体約4cm,蓋を外して約2.5cm 幅約6cm 口径約4.5cmご質問等ありましたらコメント頂ければと思います。#福光焼#河本賢治#蓋物#面取り#陶器#河井寛次郎#民藝18,000円→16,000円
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