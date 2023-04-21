未使用に近い　ヴェルサーチ　ネクタイ　超メデューサ総柄　紺×白　イタリア製

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この度は閲覧ありがとうございます！m(__)m値下げ交渉も致しますので是非お気軽にコメントくださいませ♪○サイズ（㎝） 全長 148.5 大剣 9.5※平置き実寸になります。〇特徴 厚み→厚 普○薄 光沢→有 普○無 質感→硬 普 柔○ 大剣→太○普 細※個人的主観ですが、参考までに。○状態 A*下記基準でランクを決めております。SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋古物市場ストア商品鑑定済商品※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。○素材 シルク100％○カラー○カラー 紺ネイビー 白ホワイト○配送簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますので、その際は事前にご連絡させて頂きます。ご了承ください。