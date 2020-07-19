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y2k eazy-e tシャツ N.W.A hiphop rap tシャツ
商品番号 F18247605213
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y2k eazy-e tシャツ N.W.A hiphop rap tシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,576 円
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商品詳細

●RUTHLESSRECOROSN.W.AEAZY-E●フォロー後コメントにて10%割引き致します◯size／S◯着丈(肩トップ)約67cm身幅(脇下)／約46cm肩幅／約44cm袖丈／約18.5cm◯color／◯素材／綿100%●即購入も歓迎しております●リピート複数購入の方はコメントにて更に割引き致します●デッドストックや新品以外は全てクリーニングを済ませております●ペットや喫煙者はおりませんが自宅保管の為神経質な方細部まで気になる方はご遠慮下さいませ◯80〜90年代USAヒップホップの先駆け95年死去後も絶えぬ人気のパイオニアEazy-e前後身頃いっぱいの一見で目を惹くプリントが素敵な見映えするTシャツです。トップス着用はもちろんロンスリとの重ね着やシャツ下でも存在感がありサイズ感をいかしたレイヤードなメイクに最適の逸品ボトムスはカジュアルなデニムからチノパンタックパンツやワイドパンツ等幅広く合いトップスのワンポイントでお楽しみ頂けますストリートカジュアルモードグランジドメスティック80s90sリバイバルスタイルにもいかがでしょう○女性の方はビッグサイズビッグシルエットメンズライクにオーバーサイズ着用もオススメです◯発送は1〜2日内メルカリ便またはレターパックプラス(追跡Noあり)を使用致します◯ジャケットスウェットTシャツ等ブランド品に限らずアウトドアやドメスティックスポーツ系まで取り揃えております他商品も是非ご閲覧下さい2pacスヌープドッグヒップホップラップDJギャングスタダンスアメ車y2ktシャツボックスプリントビッグサイズtシャツバンドtシャツロックtシャツストリートアメリカ古着ヨーロッパ古着原宿裏原下北沢高円寺古着mixスポーツmixリバイバルmixリバイバルファッションレディース大きいサイズユニセックスニルヴァーナカートコーバンあいみょんBTSkpop
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