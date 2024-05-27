RAMPAGE アクリルスタンド フォンタブ フォトカード シクレ 川村壱馬 ...

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❌アクリルスタンドに初期より傷ありフィルムを剥がせば大丈夫かと思いますがご了承くださいm(__)m素人保管の為、神経質な方は御遠慮下さい(^^;)また発送は簡易包装となりますのでご理解いただける方、よろしくお願い致します。THERAMPAGERIKU川村壱馬吉野北人LIKIYA陣神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾岩谷翔吾浦川翔平藤原樹武知海青長谷川慎龍鈴木昂秀後藤拓磨居酒屋えぐざいるBATTLEOFTOKYO