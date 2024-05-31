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XXX × WDS (monogram) T-SHIRT XXX-WDS-05
商品番号 P90134090877
商品名

XXX × WDS (monogram) T-SHIRT XXX-WDS-05
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 6,111 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。■商品名:XXX×WDS(monogram)T-SHIRTXXX-WDS-05■購入先:GODSELECTIONXXX公式オンライン■サイズ:Sサイズ・着丈70.5cm・胸囲93cm・肩幅44cm・袖丈17cm■カラー:purpleパープル紫【ご注意事項】・購入後、24時間以内にご連絡をお願いします。・決済は購入後、48時間以内にお願いします。・商品は決済確認後、速やかに発送させていただきます。以上、宜しくお願い致します。#WINDANDSEA#ウィンダンシー#WDS#SEA#GODSELECTIONXXX#GODSELECTION#ゴッドセレクション#SHIRT#木村拓哉#Tシャツ
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