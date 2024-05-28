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FCRB ブリストル 22s ルシアンペラフィネ NEW ERA CAP
商品番号 J14951295264
商品名

FCRB ブリストル 22s ルシアンペラフィネ NEW ERA CAP
ブランド名 エフシーレアルブリストル
特別価格 税込 8,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＜NEWERA（ニューエラ）＞を迎え製作したヘッドウェア一枚仕立てのフロントパネル、をやや深めにアレンジしたシルエットが特徴の9FORTYのD-FRAMEをベースにlucienpellat-finetのスカルとF.C.R.B.のBrisロゴを刺繍本プロジェクトを彩るハイグレードな仕上がりのキャップですブリストルキャップlucienpellat-finet国内公式オンラインで購入した正規品です。F.C.RealBristol×lucienpellat-finetNEWERA9FORTYDFRAMECAPカラー:BLACK新品・未使用・タグ付きF.C.RealBristolと、パリを拠点に展開するラグジュアリーブランド＜lucienpellat-finet(ルシアンペラフィネ)＞による初のコラボレーションF.C.R.B.を応援するパリのサポーターをイメージした、フットボールを愛する人々へ向けたコレクションです
http://narcologia.ru/goods/message113127.html
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F.C.Real Bristol lucien pellat-finet CAP - キャップ

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