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✨美品✨ルイヴィトン LV ベルト ブラック
商品番号 C57742939072
商品名

✨美品✨ルイヴィトン LV ベルト ブラック
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

↓↓↓↓私のブランド出品一覧です！↓↓↓↓#美品飾りshop↑↑↑↑財布、バッグ、アクセサリー等↑↑↑↑☆型番、商品名ルイヴィトンLVベルト☆サイズ　平置き　全長105㎝（EU90）ベルト幅：約4cm端末から最後の穴まで約10.5センチ※多少の誤差はご容赦ください。付属品：箱、保存袋。鑑定済みのリサイクルショップでの購入です。↓↓お目当ての商品があるかも？↓↓#美品飾りshop
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