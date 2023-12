KITH NEW ERA グリーン 7 5/8 LA MLB 完売品

kithnewera59fiftylowprofileLAMLBキス ニューエラ 59フィフティロープロファイル ロサンゼルスドジャースMLBコラボカラー グリーンサイズ 75/8kithとMLBコラボのニューエラとなります。2022年にkithtokyoにて購入しました。価格は1万円程度だったと思います。2回程度しか着用していない美品です。シールは取ってしまいました。あくまで中古品となりますのでご理解のうえご購入お願いします。カラーは流行りのグリーンでkithの文字も含めてかなりかっこいいです。断捨離にて出品致します!ぜひこの機会にご検討ください!



キャップ/7 3/8/ポリエステル/GRN/メンズ



キャップ/7 5/8/GRN/総柄/メンズ



キャップ/7 3/8/ポリエステル/GRN/メンズ



キャップ/7 3/8/ポリエステル/GRN/メンズ



キャップ/7 3/4/コットン/GRN/メンズ/×KITH/New York Yankees



キャップ/7 3/4/コットン/GRN/メンズ/×KITH/New York Yankees



キャップ/7 3/4/コットン/GRN/メンズ/×KITH/New York Yankees



偉大な LA ERA NEW レア ドジャース コラボ 59FIFTY ロサンゼルス ...



楽ギフ_のし宛書】 NEWERA 3/8 7 Mint 59fifty 2023 ASG キャップ ...



59FIFTY MLB St. Patrick's Day クーパーズタウン デトロイト ...



ヤンキース/バンダナ/キャップ/7 1/2/コットン/グリーン/ペーズリー/メンズ



Kith × New Era for New York Yankees 全30色の“The Palette ...



⑥ NEWERA ニューエラ サイズ7 5/8 キャップ 59FIFTY-



キャップ/7 7/8/ポリエステル/GRN/メンズ/ニューヨークメッツ



×kith/バケットハット/--/コットン/BLU/メンズ/one size