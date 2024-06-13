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KITH NEW ERA グリーン 7 5/8 LA MLB 完売品
商品番号 T34193578088
商品名

KITH NEW ERA グリーン 7 5/8 LA MLB 完売品
ブランド名 キス
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

kithnewera59fiftylowprofileLAMLBキス　ニューエラ　59フィフティロープロファイル　ロサンゼルスドジャースMLBコラボカラー　グリーンサイズ　75/8kithとMLBコラボのニューエラとなります。2022年にkithtokyoにて購入しました。価格は1万円程度だったと思います。2回程度しか着用していない美品です。シールは取ってしまいました。あくまで中古品となりますのでご理解のうえご購入お願いします。カラーは流行りのグリーンでkithの文字も含めてかなりかっこいいです。断捨離にて出品致します！ぜひこの機会にご検討ください！
http://narcologia.ru/goods/capitation488908.html
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KITH NEW ERA グリーン 7 5/8 LA MLB 完売品
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KITH NEW ERA グリーン 7 5/8 LA MLB 完売品
キャップ/7 5/8/GRN/総柄/メンズ

KITH NEW ERA グリーン 7 5/8 LA MLB 完売品
キャップ/7 3/8/ポリエステル/GRN/メンズ

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キャップ/7 3/8/ポリエステル/GRN/メンズ

KITH NEW ERA グリーン 7 5/8 LA MLB 完売品
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KITH NEW ERA グリーン 7 5/8 LA MLB 完売品
キャップ/7 3/4/コットン/GRN/メンズ/×KITH/New York Yankees

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キャップ/7 3/4/コットン/GRN/メンズ/×KITH/New York Yankees

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