KITH NEW ERA グリーン 7 5/8 LA MLB 完売品

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商品詳細
kithnewera59fiftylowprofileLAMLBキス ニューエラ 59フィフティロープロファイル ロサンゼルスドジャースMLBコラボカラー グリーンサイズ 75/8kithとMLBコラボのニューエラとなります。2022年にkithtokyoにて購入しました。価格は1万円程度だったと思います。2回程度しか着用していない美品です。シールは取ってしまいました。あくまで中古品となりますのでご理解のうえご購入お願いします。カラーは流行りのグリーンでkithの文字も含めてかなりかっこいいです。断捨離にて出品致します！ぜひこの機会にご検討ください！
http://narcologia.ru/goods/capitation488908.html
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http://narcologia.ru/goods/forthcoming873492.html
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キャップ/7 3/8/ポリエステル/GRN/メンズ
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キャップ/7 3/4/コットン/GRN/メンズ/×KITH/New York Yankees
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