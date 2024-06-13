エンポリオアルマーニ　リバーシブル　総柄　ストール　スカーフ　マフラー　薄手

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ご覧いただきありがとうございます♡◆ブランド EMPORIOARMANI メーカー希望価格 26,400円◆品番 6252378P304◆生産国 イタリア ◆素材 ビスコース67％ モダール33%◆カラー ネイビー系◆サイズ 180×80センチ ◆仕様 リバーシブル・メンズ・レディース・ユニセックススカーフ・ストール・マフラー・薄手 ◆コンディション 未使用品✅入荷時点で折り・たたみシワのある商品となります。手入れすることでで改善する症状ですので、お好みの方法にてケアを施して頂けますと幸いです。✅撮影環境や光の関係で色味や質感が若干異なる場合がございます。予めご承知おきいただけますと幸いです。◉当店の商品は古物市場で買い付けたものであり、真贋鑑定済みですのでご安心ください♡愛知県公安委員会古物商許可証第542662201500号