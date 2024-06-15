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未使用に近い　ルバートアンドコー　カードが立つ財布　スミス　栃木レザー　ブラック
商品番号 G58099752567
商品名

未使用に近い　ルバートアンドコー　カードが立つ財布　スミス　栃木レザー　ブラック
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 11,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品RUBATO\u0026Co（ルバート＆コー）のカードが立つ長財布です。完全受注生産の珍しい日本製の財布となります。商品名：栃木レザー長財布　Smith（スミス）■状態表面に小傷が若干ありますが、とても綺麗で未使用に近い状態です。※中古品の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。■カラーブラック（黒色）■デザインL字ファスナー■サイズ横：約18cm縦：約10cm厚さ：約2cm※素人採寸の為、若干の誤差がある場合がございます。■素材栃木レザー牛革カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革
http://narcologia.ru/goods/cotton379561.html
http://narcologia.ru/goods/freezer224198.html
http://narcologia.ru/goods/peroration118515.html

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カードが立つ長財布！大容量で取り出しやすく見やすいRUBATO&CO (ルバートアンドコー) 『栃木レザー 長財布 Smith（スミス）』

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