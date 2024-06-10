‼️美品　ポールスミス 二つ折り財布　PSC305 シティエンボス　ブルー

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PaulSmithポールスミス財布形···二つ折りシティエンボスカラー···ブルー素材···本革PSC305サイズ横約11.5cm縦約9.5cmマチ約3cm仕様札入れ×2ホック付き小銭入れ×1(仕切り付き)カードポケット×4その他ポケット×3状態1回位の使用だと思います。小銭入れの所に汚れが少し有ります(写真11)その他は綺麗だと思います。程度は良い方だと思います。気になる点がございましたらお気軽にコメントして下さい。【付属品】箱都内の質店より購入そのまま出品致します。あくまでも中古品ですのでご納得の上でのご購入をお願い致します。KRRVVEPQV956…10.23