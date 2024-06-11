ニューエラ　ラウドネスキャップ

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先月 某オークションサイトで14000円で激戦の挙げ句購入しましたが 同じものが２つになったので 出品します。お高いと思いますが 大変貴重な一品だと思います。発送は余裕のあるサイズで発送しますので安心して下さい。では、よろしくお願い致します。別サイトにも出品中なのでお願いします。#LOUDNESS#NEWERA#高崎晃