バツグンのアガリ!!若尾利貞造 志野花入 共箱 検（無形文化財 ...

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商品詳細
多少の汚れ、こすれあります。箱にボールペンで書いたような黒い線があります。画像10枚目に掲載しています。とてもアガリの良い花瓶です。高さ約25センチ、上部縦約10センチ、耳から耳までで上部横約14センチです。よろしくお願いします。
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