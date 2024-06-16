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バツグンのアガリ!!若尾利貞造　志野花入　共箱　検（無形文化財
商品番号 M47747757470
商品名

バツグンのアガリ!!若尾利貞造　志野花入　共箱　検（無形文化財
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 20,865 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多少の汚れ、こすれあります。箱にボールペンで書いたような黒い線があります。画像10枚目に掲載しています。とてもアガリの良い花瓶です。高さ約25センチ、上部縦約10センチ、耳から耳までで上部横約14センチです。よろしくお願いします。
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