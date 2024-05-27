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唐物大明成化年製 雅在銘 染付渦巻文 葵口煎茶碗（五客）/ 煎茶道具 箱付
商品番号 Q88147314257
商品名

唐物大明成化年製 雅在銘 染付渦巻文 葵口煎茶碗（五客）/ 煎茶道具 箱付
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 27,032 円
在庫状況 あり

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商品詳細

唐物大明成化年製雅在銘染付渦巻文葵口煎茶碗（五客）/煎茶道具箱付☆時代物☆3D0515サイズ(約):径7.5㎝、高さ5㎝、五客重さ293g※内２客口縁欠けあり
http://narcologia.ru/goods/stepchild903552.html
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