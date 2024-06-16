Supreme - Pharoah Sanders Tee 窪塚洋介着用

Supreme-PharoahSandersTeeBoxLogoTeeを着てサックスを構える姿は2020年で80歳を迎えるとは思えぬ威厳と風格に満ちています。ちなみに過去にSupremeがフィーチャーしたJohnColtrane（ジョン・コルトレーン）はPharoahSandersのお師匠さんにあたる人です。バックのボックスロゴの下に書かれた”karma”はご存知1969年にリリースされた氏の代表作のタイトル。PharoahSanders（ファラオ・サンダース)晩年のジョン・コルトレーンと活動を共にしており、彼の後継者として知られている。32分という長編「TheCreatorHasAMasterPlan」を収録した69年リリースのkarmaや1971年リリースのBlackUnityは代表作として有名。日本のクラブ・シーンでも人気が高く、兄弟DJユニット「KyotoJazzMassive」としても有名な沖野修也氏（DJ、クラブTHEROOMプロデューサー）曰く「クラブ・ジャズ界における最重要レジェンド」L=78/59着丈/身幅(cm)1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームズ・ジェビア(JamesJebbia)によって設立。コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなど。スケボーのアートワーク提供、ハーモニー・コリン、H・R・ギーガー、デビッド・リンチ、マウリッツ・エッシャー、ラリー・クラーク、ダミアン・ハーストなどSupremeを愛用している日本の芸能人木梨憲武高良健吾窪塚洋介岩田剛典（三代目JSoulBrothers/Exile）登坂広臣木村拓哉庄司智春シソンヌ長谷川忍よゐこ濱口優山本KIDHIKAKIN水原希子蛯原友里仲里依紗大島優子指原莉乃明日香キララRihanna（リアーナ）LadyGaGa（レディ・ガガ）DavidBeckham（デイビッド・ベッカム）綾野剛JustinBieber（ジャスティン・ビーバー）KanyeWest（カニエ・ウェスト)



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