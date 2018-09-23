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GUNS N' ROSES(ガンズアンドローゼズ)ツアーTシャツ
商品番号 Q69793890972
商品名

GUNS N' ROSES(ガンズアンドローゼズ)ツアーTシャツ
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネックヴィンテージ、30年以上前のガンズアンドローゼズのツアーTシャツです。日本の会場にて購入したものと記憶しております。購入後、保管状態でした。出品にあたり洗濯をしました。よろしくお願いいたします。●サイズ：タグ表記XXXLサイズ肩幅54cm身幅60cm着丈85cm素人の平置き採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%ヴィンテージ品ですので、ご理解の上よろしくお願いいたします。
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