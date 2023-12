柄・デザイン...プリント(ロゴなど)カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネックヴィンテージ、30年以上前のガンズアンドローゼズのツアーTシャツです。日本の会場にて購入したものと記憶しております。購入後、保管状態でした。出品にあたり洗濯をしました。よろしくお願いいたします。●サイズ:タグ表記XXXLサイズ肩幅54cm身幅60cm着丈85cm素人の平置き採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材:コットン100%ヴィンテージ品ですので、ご理解の上よろしくお願いいたします。



GUNS N ROSES ガンズアンドローゼズ - NOT IN THIS LIFETIME TOUR ...



GUNS N' ROSES Use Your Illusion World Tour, Tシャツ - メタルTシャツ専門店METAL-LIFE(メタルライフ)



GUNS N ROSES ガンズアンドローゼズ - UK Tour '87 / バックプリント ...



GUNS N ROSES ガンズアンドローゼズ - Use Your Illusion World Tour ...



Guns N'Roses】ロックTシャツ メンズ バンドTシャツ メンズ Guns N ...



80's GUNS N' ROSES ツアーTシャツ “Appetite for Destruction”



ガンズ・アンド・ローゼズ ツアーTシャツL | gdgoenkalapetite.com



90's GUNS N' ROSES ツアーTシャツ “BAD APPLES”



90s 希少品 GUNS N'ROSES ガンズアンドローゼズ ツアーTシャツ ...



【Queen/The Rolling Stones/Guns N' Roses】別注 ロックプリント オーバーサイズ ピグメント加工 半袖Tシャツ EMMA CLOTHES 2023SS



Guns N' Roses Tシャツ Lサイズ - Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)



GUNS N' ROSES TOUR 1988 リプリント バンドTシャツ メンズ2XL 古着 ビッグサイズ ガンズアンドローゼス バンT ブラック 黒色 2013【Tシャツ】 | cave 古着屋【公式】古着通販サイト



Amazon.co.jp: Metallica Guns N Roses Band T-Shirt Tour Tee : Hobbies



Guns n` roses 幻の07ツアーT 超貴重品 | labiela.com



80's Vintage Guns N' Roses ‘Los Angels Coliseum 1989 Tour’Tシャツ 1989年 ガンズアンドローゼズ ツアー 黒 ブラック ヴィンテージ - ブランド古着の買取販売フォーサイト オンラインストア