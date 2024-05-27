DIOR HOMME プリントTシャツ

DiorディオールプリントTシャツサイズXL素材コットン100%イタリア製平置きサイズ肩幅54身幅55着丈69.5袖丈26.5(素人採寸の為多少の誤差あり)数回着用大きなダメージも無くまだまだ着れる状態ですが、あくまでも中古品です！黒なので多少の擦れやヨレはご了承下さい！タグが切り取られていますが着る分には問題ないと思われます！多少の値下げ交渉もOKです！カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



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