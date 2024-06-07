Motörhead ヴィンテージＴシャツ

Motörhead（モーターヘッド）約40年前のレアＴシャツです。気に入っていたので非常に着用感あります。ヴィンテージ好きな方。破れなどは見られませんが年数経過のダメージ等、ご了承下さい。着丈61身幅45他にも出品しています。まとめて購入くださる場合はお値引きいたします♪＃バンドＴシャツ＃ロックＴシャツ＃スラッシュメタル＃パンク＃デスメタル＃ヘビィメタル＃洋楽＃ヴィンテージＴシャツ＃1980年代＃1990年代＃モーターヘッド



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