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ヴァレンティノ 　財布　VLTN レザー 赤
商品番号 C42778985711
商品名

ヴァレンティノ 　財布　VLTN レザー 赤
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 13,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銀座SIXの店舗で購入しました。正規品です≪≪商品詳細≫≫【ブランド】VALENTINO(ヴァレンティノ)【状態】使用回数は1度のみです。【カラー】レッド【サイズ】横幅16cm×高さ9cm×厚み2.5cmストラップ：約50cm【仕様】札入れ×1、小銭入れ×1、カード入れ×1、その他ポケット×2、外側ポケット×1【素材】カーフスキン(本革)【製造国】イタリア※こちらのお品は、使用感の少ない大変綺麗なアイテムになります。目立つような傷、汚れなどございません。
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