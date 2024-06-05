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【美品】THE NORTH FACE×SUPREME レザーキャップ
商品番号 A18673042813
商品名

【美品】THE NORTH FACE×SUPREME レザーキャップ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 9,292 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます＾＾※こちらは他でも出品しています人気の即完売コラボアイテム♫UNISEXなので女性でも男性でも被れます＾＾ブラックレザーでこれからの時期にぴったりなキャップです♫ブラックなので何にでも合いますね♫○商品THENORTHFACE×SUPREMEコラボレザーキャップ　帽子　黒　UNISEX○サイズフリーサイズつば7.5cm頭周り最大62cmアジャスター付きなのでサイズ調整が可能です＾＾○カラーブラック黒○状態購入後2回ほど短時間のみ使用しました。全体的に使用感も少ないためとても美品です＾＾まだまだ長くご着用頂けるかと思います＾＾○購入場所ブランドリユース店舗にて購入した商品となります。○素材シープスキン　羊革○発送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がありますのでご了承ください。※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。○注意事項商品状態について予めご考慮の上、ご不安な点はコメントください。また、どこかに見落とし、記載漏れのダメージもあり得ますので、理解のない方は、ご購入をお控えください。THENORTHFACEノースフェイスSUPREMEシュプリームストリートが好きな方にも＾＾素材···本革カラー···ブラック
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