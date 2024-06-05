70s Hanes　ビッグプリント　Tシャツ　　ヴィンテージ　ヘインズ



年間ランキング6年連続受賞】 70s Hanes ビッグプリント Tシャツ 古着 ...







USA製 70年代 Hanes ヘインズ メッセージプリントTシャツ メンズM 古着 70s ヴィンテージ ビンテージ ネイビー 紺 シングルステッチ 両面プリント Underalls 企業 アドバタイジング 下着メーカー【Tシャツ】【FSS2308-50a】 | cave ...



Hanes ヘインズ Tシャツ サイズ:L 70s Pabst Blue Ribbon 染み込みプリント クルーネック 半袖 Tシャツ 企業物 ホワイト 白 70年代 古着 ヴィンテージ トップス カットソー 【メンズ】【中古】 | フリマアプリ ラクマ



希少70s USA製 ヘインズ ビンテージ Tシャツ ハワイ オレンジタブ XL



USA製 70年代 Hanes ヘインズ メッセージプリントTシャツ メンズM 古着 70s ヴィンテージ ビンテージ ネイビー 紺 シングルステッチ 両面プリント Underalls 企業 アドバタイジング 下着メーカー【Tシャツ】【FSS2308-50a】 | cave ...



USA製 70年代 Hanes ヘインズ メッセージプリントTシャツ メンズM 古着 ...



70s hanes tシャツ USA製 leroy van conett レース



70's Hanes ビンテージプリントTシャツ - KAPTAIN SUNSHINE NECESSARY ...



USA製 80年代 size:L(42-44) NEW KIDS ON THE BLOCK Hanes ヘインズ リンガーTシャツ 両面プリント 白 古着 古着屋 高円寺 ビンテージ n3822



M★古着 ヘインズ Hanes ノースリーブ ビンテージ Tシャツ メンズ 70年代 70s 月光仮面 少年探偵団 染込プリント コットン クルーネック USA製 白 ホワイト 【spe】 23jun16 中古



70's Hanes ビンテージプリントTシャツ - KAPTAIN SUNSHINE NECESSARY ...



vintage 80s 90s print T-shirt Hanes MADE IN USAプリント Tシャツ ヘインズ メンズ レディース アメリカ製 ホワイト 白 size XL ビンテージ ヴィンテージ



70s 80s USA Hanes ヘインズ ビンテージTシャツ 音符 音楽 M | フリマアプリ ラクマ



70s-80s USA製 ヘインズ【HANES】BEEFY-T など サーフ系 ヴィンテージ ...

不定期にフォロワー様限定でワンコイン500円古着を販売させて頂きます！出品物の中から送料込み500円で不定期にて販売させて頂きますので是非フォローお願い致します。詳しくは自己紹介欄をご覧下さい。#HIROAKI古着のTシャツ一覧#HIROAKI古着のHanes一覧ご覧いただきありがとうございます。●フォロー割フォローしていただけましたら※〜5000円→200円引き※〜10000円→400円引き※11000円〜→800円引き※2点以上の購入はさらフォロー割適用後に総額から5%お値引き致します。※購入前にコメントお願いします。※発送は小さく折り畳んでの発送となります。気になる方は事前にお知らせ下さい。(別料金での対応となります。)●説明70sHanesのビックプリントTシャツになります。象がブリっているかなりヤバいデザインです。まず出てくる事の無いデザインかと思います。マリファナ柄。メンズ、レディース共に着用して頂けると思います。●カラーブルー系水色●状態シミ、色抜けございますが、着用に致命的なダメージは無いかと思います（気になる方の購入はお控え下さい）。出品物は基本的に古着になります。検品はしておりますが、汚れダメージの見落としがある場合があります。古着にご理解がない方の購入はお控え下さい。あくまでも中古品の為、神経質な方、新品をお求めの方のご購入はお控え下さい。●サイズL着丈：約77cm身幅：約50cm肩幅：約50cm袖丈：約20cm多少の誤差はご了承下さい。80s～90s（80's90's）のヴィンテージ古着をメインに、スポーツミックス・ストリート・アウトドア・トレンド・ハイブランドまで幅広く出品しています。基本的に全て一点モノとなりますので、気になった商品はお早めに！