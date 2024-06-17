ウマ娘 シンデレラグレイ Tシャツ オグリキャップ

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商品詳細
『ウマ娘シンデレラグレイ』10巻特製Tシャツプレゼントキャンペーンより、ウマ娘シンデレラグレイ特製Tシャツ怪獣オグリバージョンです。胸元にオグリキャップの怪獣デフォルメイラストがワンポイントで入っています。抽選で150名様限定にプレゼントされた品です。新品、未開封です。当選通知書付きです。ウマ娘シンデレラグレイ久住太陽/伊藤隼之介/Cygames/杉浦理史\u0026Pita#久住太陽#久住_太陽#伊藤隼之介#伊藤_隼之介#Cygames#杉浦理史Pita#杉浦_理史_Pita#本#コミック／コミック
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