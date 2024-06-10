ご当地リラックマ だららん夢紀行 まとめ売り

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ご当地リラックマ52個セット(チャームストラップ・キーチェーン・キーホルダー15個、プチマスコット32個、ねつけ5個)未使用ですが経年劣化があります。カバーの黄ばみ、裏面のシールが剥がれてめくれてる物、シールの跡がべたついている物、土産屋さんのシールが貼ってある物もあります。すべて未開封ですが10年以上前の品ですので中古品であることご理解の上ご購入ください。以下、セットの内容です。＊チャームストラップ・キーチェーン・キーホルダー＊◆関東東京3 お祭り、クレープ、雷門◆中部静岡1 わさび愛知3 名古屋:名古屋コーチン、エビフライ×2◆近畿大阪1 通天閣滋賀1 大ナマズ◆中国広島1 紅葉饅頭山口1 トラフグ◆四国高知1よさこい愛媛2 たると、みかん◆その他ご当地1イルカ＊プチマスコット＊◆関東東京2 東京タワー、雷門栃木1 餃子群馬1 赤城山◆中部長野1 りんご静岡2 みかん、茶っきり愛知5 ちくわ、名古屋:ういろう、名古屋城、天むす、あんかけスパ三重4ジュゴン、真珠、伊勢エビ、あおさ◆近畿大阪5 たこ焼き×2、お好み焼き、ちんどん屋、お笑い京都2 新撰組×2兵庫3 神戸:ケーキ、明石:タコ、淡路島:たまねぎ滋賀1 信楽たぬき奈良1 鹿◆中国岡山1 桃◆沖縄沖縄1 パイナップル◆その他ご当地2 サーフィン、クローバー＊根付け＊滋賀信楽狸岡山 桃太郎愛媛 たるとご当地２ スノボー、温泉