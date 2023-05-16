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大谷翔平選手 ボブルヘッド フィギュア　SEIKO ASTRON ノベルテ
商品番号 F37456806822
商品名

大谷翔平選手 ボブルヘッド フィギュア　SEIKO ASTRON ノベルテ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 7,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧いただきありがとうございます。こちらSEIKO腕時計ASTRONのノベルティ（非売品）ボブルヘッドフィギュアです。箱での保存ですが、撮影のために出しております。中のカバーは外しておりません。【注意事項】・簡易的梱包での発送となります。・商品は猫が入らない部屋に保管しておりますが、　アレルギーが気になさる方はご遠慮ください。宜しくお願い致します。ジャンル（スポーツ選手）···野球（MLB）グッズ種別···その他（フィギュア）２０２３年　ホームラン王　44本ア・リーグ　MLBメジャーリーグジャンル（スポーツ選手）...野球
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