大谷翔平選手 ボブルヘッド フィギュア　SEIKO ASTRON ノベルテ

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商品詳細
御覧いただきありがとうございます。こちらSEIKO腕時計ASTRONのノベルティ（非売品）ボブルヘッドフィギュアです。箱での保存ですが、撮影のために出しております。中のカバーは外しておりません。【注意事項】・簡易的梱包での発送となります。・商品は猫が入らない部屋に保管しておりますが、 アレルギーが気になさる方はご遠慮ください。宜しくお願い致します。ジャンル（スポーツ選手）···野球（MLB）グッズ種別···その他（フィギュア）２０２３年 ホームラン王 44本ア・リーグ MLBメジャーリーグジャンル（スポーツ選手）...野球
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