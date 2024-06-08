【80s】米国製　US SPACE CAMP ロゴ刺繍　キャップ

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他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【80s】米国製 USSPACECAMPロゴ刺繍 キャップ【生産国】USA【年代】1980＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約61cmツバ長:約6.5cm高さ：約11cm＿COMMENT＿＿＿USSPACECAMPとはアメリカの財団が主催する青少年向け体験学習。2000年には閉鎖されたので今後手に入ることはないと思います。フロントのロゴ刺繍にレッドと生成りカラーのツートンがレトロな雰囲気で良いです。＿COLOR＿＿＿レッド・生成り＿CONDITION＿＿＿7/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中