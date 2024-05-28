HERMES リング エシャペ 47号

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商品詳細
サイズ47約7号です男性ならピンキーリングとして、女性でも使用できる名作です。シェーヌダンクルとアンシェネと重ねてつけておりました。シルバーリングや、シルバーアクセと相性がいいです。レディースとしてもぜひ。今はもう閉店してしまった東急本店で昨年購入しました。証明書付きで販売いたします。刻印もしっかり残っており、状態も良いと思います。ブランドはこの後値上げは確実ですし、この数年ほどでエルメスのシルバーは軒並み手に入らない状況で、正規店証明ができるとなるとかなり少ないと思います。7万円弱で購入しておりますが、今回引っ越しのため、格安で販売いたします。大切に着てくださる方、よろしくお願い致します。chahchah古着スラックスモヘアモヘヤカーディガンヨウジヤマモトlimifeugucciPRADAアクネy3マルジェラアディダスジュンヤplayスラックスヤエカyaecasacaiビームスbeamsユナイテッドアローズsupremegarçonplaybalenciaganeedlesルイヴィトンカルティエ等出品しておりますので、ぜひご覧ください。
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