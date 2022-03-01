【世界名門】裏バイカラー ポールスミス×エルメネジルドゼニア セットアップ

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【まずはじめに】こちらもチェックしてみてください。▪️男性#スペシャルアイテムマン※女性版もあるので、私の商品からチェックしてみてください【以下、商品情報】こちらPaulSmithポールスミスのセットアップ上下セット、シングルスーツとなります。表地のカラーはブラックです。そこにシャドーストライプが入っています。裏地はパープル×ワインレッドの光沢バイカラーとなります。こちら世界名門ファブリックメーカーのエルメネジルドゼニアの生地を使っています。こちら生地の手触り感から違いがあり、滑らかな生地で高級感がすぐにわかります。オシャレに拘ってる人にぜひおすすめのスーツとなります。▪️サイズサイズ感はMサイズほどです。詳しくは実寸ご確認下さい。・ジャケット着丈70肩幅43身幅51袖丈60・スラックスウエスト幅37※一周約76総丈97股下73股上24ワタリ幅31裾幅19※ワンタックとなります▪️素材ウールキュプラ▪️状態良好。目立った傷や汚れなどはありません。ただ使用していたので多少の使用感はあります。あくまでも中古品となりますので、細かな部分はご理解ください。MartinMargielaCOMMEdesGARCONコムデギャルソンバーバリーDANTONダントンブラックレーベルディーゼルアルマーニジャックローズアバハウスポールスミスコムサジャーナルスタンダードユナイテッドアローズシップスユニクログッチカルバンクラインドルチェ\u0026ガッバーナロエベフェンディヴェルサーチダンヒルコーチエトロなど好きな方へ。発送方法・・・最安値になるように梱包します。状態 ・・・服などは畳んでいたので、畳ジワはご了承ください。梱包 ・・・畳んでお送りしますので、畳みジワが気になる方はクリーニングしてもらえればと思います。発送日 ・・・基本1〜2日以内。ただ日によって少し時間かかる場合もあります。