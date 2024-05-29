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マンチェスター・ユナイテッド　ニューエラ9FORTY
商品番号 Q30182256927
商品名

マンチェスター・ユナイテッド　ニューエラ9FORTY
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,839 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★新品・タグ付き・正規品★●フォルム：9FORTY●素材：コットン100％●カラー：ブラック●サイズ：56.8-60.6cm◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。★梱包/発送方法に関して★当商品はキャップの輸送過程での型崩れを極力防ぐため、長さ24cm/幅17cm/高さ7cmのゆうパケットプラス専用箱に梱包しお届けします。高さ約10～11cmのキャップを7cmの箱に収めることを予めご了承ください。お急ぎの方やキャップを完璧な状態で手にしたいという方には表示価格から＋300円で高さ13cmの宅急便箱発送にも対応させていただきますので購入前にお申し付けください。
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