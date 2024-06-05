Chrom Hearts タイニー カットアウトクロス ネックレス

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商品詳細
クロムハーツのネックレストップタイニーカットアウトクロスダイヤです。クロム好きな知人から譲り受けましたが、使わないので出品致します。アフターダイヤと言っておりました。多少の値下げ交渉受け付けます。早い者勝ちでお願いします。現品のみ発送させていただきます。材質···シルバーカラー···シルバーシルバー925クロス十字架ドッグタグtinycutoutcross
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