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0896【入手困難】ヒステリックグラマー☆ロゴ満載中綿入りMA-1ジャケット美品
商品番号 L60521730325
商品名

0896【入手困難】ヒステリックグラマー☆ロゴ満載中綿入りMA-1ジャケット美品
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆当店、#古着屋YHS　の商品は、送料無料・即購入OKです。◆新商品は入荷次第、随時出品しております。　お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。◆値下げ交渉やご不明な点がございましたら、　ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。◆ブランドHYSTERICGLAMOUR　/　ヒステリックグラマー◆特徴　ロゴ満載◆サイズ表記　Ｌ◆サイズ実寸（単位：cm）　着丈：68　身幅：64　肩幅：51　袖丈：68◆カラー　赤　/　レッド◆素材　ナイロン・ポリエステル・アクリル・ウール・ポリウレタン◆購入元　ブランドリユース店　質屋・古物市場・ストア商品◆状態　USED　ホームクリーニング済（タバコ臭・ペット臭無し）◆発送　らくらくメルカリ便（匿名配送・追跡・紛失補償付き）　#YHS_0896
http://narcologia.ru/goods/perforce537965.html
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