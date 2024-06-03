希少 正規 ルイ ヴィトン モノグラム 名刺ケース カードケース コインケース

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商品詳細
国内大型中古店購入鑑定済み正規品LOUISVUITTONアジェンダミニジッペ パスケース手帳カバーアクセサリーケース小銭入れキーリング小さなバッグやポーチ、スーツの内ポケットにもすっきりと収まるコンパクトサイズで便利且つスタイリッシュなアイテムです☻*キーリング付きで、機能的に色々な用途でお使いいただける小物入れです☻*仕様： ファスナー開閉式チェーン内側；差込式手帳ホルダーポケットペンホルダーサイズ：約W10.5×H9.5×D1.5cmシリアルNo.：有り一般使用レベルの使用感はありますが、特記するダメージなどなく、まだまだ使って頂けます☻*財布長財布小物入れポーチコインケース小銭入れマネークリップ札入れリポーターネヴァーフルPMポーチクラッチバッグ財布名刺入れバッグリュックバックチャームキーホルダーバムバッグ好きな方にもオススメです☻*
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