MASTERPIECE NEWERA マスターピース ニューエラ キャップ 希少

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MASTERPIECExNEWERA大変希少なマスターピースのニューエラCAPです。ほとんど使用することなく保管していた商品になります。目立つような使用感はありません。状態は大変良いです。正規店購入の１００％本物です。ご安心下さい。なお、一度人の手に渡ったものになりますので、保管品の状態評価に神経質な方はご遠慮下さい。サイズ(７3/8)※58.7cmカラー（レッド）マスターピースヘクティクBBキャップ裏原宿美品