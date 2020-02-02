ホワイトハウスコックス　ベルト

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商品詳細
ホワイトハウスコックスのベルトです。１０年前に2万位で購入しました。使用機会がないので出品します。あくまで中古品になりますので神経質な方はお控え下さい。ペット、タバコありません。よろしくお願いいたします。
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