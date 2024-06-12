新品☆ ポーター カレント キーケース PORTER CURRENT

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商品詳細
カラー···ブラック定価16,500円になります。専用箱と袋があります。お返しのプレゼントなのですが、お好みではないので出品しました。ポーターカレントキーケース052-02206吉田カバンPORTERCURRENT外側 リング×1内側 キーリング×4、ポケット（S）×3生産国 日本表地 牛ステア （コンビネーション鞣し、エンボス加工）裏地 ポリエステルジャカード （裏面：アクリルコーティング）幅 110mm高さ 65mmマチ 25mm重量 約70g
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