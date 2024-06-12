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新品☆ ポーター カレント キーケース PORTER CURRENT
商品番号 J44651251035
商品名

新品☆ ポーター カレント キーケース PORTER CURRENT
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック定価16,500円になります。専用箱と袋があります。お返しのプレゼントなのですが、お好みではないので出品しました。ポーターカレントキーケース052-02206吉田カバンPORTERCURRENT外側　　リング×1内側　　キーリング×4、ポケット（S）×3生産国　　日本表地　　牛ステア　　　（コンビネーション鞣し、エンボス加工）裏地　　ポリエステルジャカード　　　（裏面：アクリルコーティング）幅　　　110mm高さ　　65mmマチ　　25mm重量　　約70g
http://narcologia.ru/goods/preference751638.html
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