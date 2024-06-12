TADY\u0026KING　上金先金特大フェザー

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
tady\u0026kingの上金先金フェザー特大ペンダントサイズは縦約68mm、横約16mmになります。素材はハートリーフ、剣先ともK18になります。(写真を見ていただけたら分かりますが、コーティングではありません)※3枚目写真を見ていただけましたら、わかりますがチェーンを通す部分が少し広がっています。使用している際に、少しチェーンを通す部分が広がってしまいましたが、チェーンを通す部分に亀裂や破損はなく、シルバーショップに持っていけば元のチェーンを通す部分に戻してもらえます。その為、かなり安く出品しています。付属品はTADY\u0026KINGの袋になります。購入先は2年にライフ様にて購入しました。状態は使用による傷や使用感がありますが、破損などはありません。どなたか気に入って末永く使用していただけたら幸いです。念の為、真贋してから出品させていただいています。※コメントですが、残していると以前トラブルあった為、購入されない方のコメントは消させていただきます。不快に思われるかもしれませんが何卒ご理解をよろしくお願いいたします。(検索用)Tady\u0026King上金先金ハートリーフタディ\u0026キングFIRSTARROW'sファーストアローズアリゾナフリーダムSAADGODSUNSゴローズラリースミスコディーサンダーソンガボールリンチーシルバースミスlynchsilversmith。
http://narcologia.ru/goods/Sydney877649.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose378440.html
http://narcologia.ru/goods/passivity717683.html
タディ\u0026キング tady\u0026king L フェザー 上金 先金 特大 ...
ダディー\u0026キング、特大上金先金フェザーセット売り | labiela.com
TADY\u0026KING 特大上金フェザー | ncrouchphotography.com
tady\u0026king 特大上金フェザー | labiela.com
タディ＆キング tady\u0026king 先金フェザー L 上金 特大 18k ...
TADY\u0026KING 上金特大LLフェザー | eclipseseal.com
tady\u0026king 上金金縄特大ターコイズ フェザー | eclipseseal.com
TADY\u0026King上金特大フェザー LL左向き - ネックレス
RESOUNDCLOTHING×TADYu0026KINGタディ＆キング上銀フェザー特大 セット ...
tady\u0026king 上金フェザー特大 左向き | ncrouchphotography.com
tady\u0026king 先金フェザーリング | insighthr.be
tadyu0026king 特大先金フェザー fgaeet.org
tadyu0026king 、Ｋ18ホイールフェザー、Ｓサイズ-
http://narcologia.ru/goods/Sydney877649.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose378440.html
http://narcologia.ru/goods/passivity717683.html
タディ\u0026キング tady\u0026king L フェザー 上金 先金 特大 ...
ダディー\u0026キング、特大上金先金フェザーセット売り | labiela.com
TADY\u0026KING 特大上金フェザー | ncrouchphotography.com
tady\u0026king 特大上金フェザー | labiela.com
タディ＆キング tady\u0026king 先金フェザー L 上金 特大 18k ...
TADY\u0026KING 上金特大LLフェザー | eclipseseal.com
tady\u0026king 上金金縄特大ターコイズ フェザー | eclipseseal.com
TADY\u0026King上金特大フェザー LL左向き - ネックレス
RESOUNDCLOTHING×TADYu0026KINGタディ＆キング上銀フェザー特大 セット ...
tady\u0026king 上金フェザー特大 左向き | ncrouchphotography.com
tady\u0026king 先金フェザーリング | insighthr.be
tadyu0026king 特大先金フェザー fgaeet.org
tadyu0026king 、Ｋ18ホイールフェザー、Ｓサイズ-