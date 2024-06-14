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22aw FreshService QUILTED BOMBER
商品番号 X99592942191
商品名

22aw FreshService QUILTED BOMBER
ブランド名 グラフペーパー
特別価格 税込 17,136 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2回のみの使用ですので、傷、ほつれ、汚れなく未使用品に近いです。2022秋冬FreshService（フレッシュサービス）QUILTEDBOMBER【カラー】black【サイズ】SIZEM：肩幅62身幅69着丈80袖丈54(cm)※グラフペーパーのタグを借りてます素材には宇宙服の断熱材として、かつて使用されていた「エアロゲル」を使用。その低い熱伝導率を活かし中綿に固着することで優れた保温性を持つキルティングブルゾン。様々なトップスの上から気軽に羽織っていただける、ゆったりとしたサイジングに仕上がっています。暖かさと快適さを備えた1着。フロントに配置したマチ付きのフラップポケットのサイド部分は2WAYでご利用いただけるハンドウォームポケット仕様。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···ナイロンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、秋、冬Nangaナンガcomoliコモリblruhmsブラームスdaiwapier39ダイワピアmontbellモンベルColumbiaコロンビアナナミカパタゴニアBEAMSビームスNANOUNIVERSEナノユニバースUNITEDALLOWSユナイテッドアローズSHIPSシップスFREAKSSTOREフリークスストアJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードロンハーマンAdametRopeアダムエロペEDIFICEエディフィスURBANRESEARCHアーバンリサーチTHENORTHFACEPURPLELABELノースフェイスパープルレーベルTHENORTHFACEノースフェイスGramicciグラミチsnowpeakスノーピークWildthingsワイルドシングス
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Fresh Service (フレッシュサービス) QUILTED BOMBER / キルテッドボンバー

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