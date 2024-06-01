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商品詳細
完売品希少N.S.Hシルバーリングです。6thリングと2ndリングになります。元値シルバー ¥54,379ブラック ¥53,179長渕剛さんや３代目JSBのELLYさんも使用しているブランドです。2年ぐらい使用しました。以前正規店にて購入しましたがもう使用しませんので２個セットで出品します。２個セットの金額で掲載します。その他付属品ございません。RINGを立てて真上から見ると、形がO形状では無く、U形状になっております。その為、9号～15号迄、ご自身で調整可能となっております。しかし、頻繁に調整を繰り返しますと金属疲労により、割れる事もございますのでご注意下さい。よろしくお願いいたしますm(__)m
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完売品 希少 N.S.H 4th シルバー リング
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完売品 希少 N.S.H シルバー リング - リング
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