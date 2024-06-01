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完売品 希少 N.S.H シルバー リング
商品番号 A97273255834
商品名

完売品 希少 N.S.H シルバー リング
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

完売品希少N.S.Hシルバーリングです。6thリングと2ndリングになります。元値シルバー　¥54,379ブラック　¥53,179長渕剛さんや３代目JSBのELLYさんも使用しているブランドです。2年ぐらい使用しました。以前正規店にて購入しましたがもう使用しませんので２個セットで出品します。２個セットの金額で掲載します。その他付属品ございません。RINGを立てて真上から見ると、形がO形状では無く、U形状になっております。その為、9号～15号迄、ご自身で調整可能となっております。しかし、頻繁に調整を繰り返しますと金属疲労により、割れる事もございますのでご注意下さい。よろしくお願いいたしますm(__)m
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http://narcologia.ru/goods/voiceless551359.html
http://narcologia.ru/goods/mythic730035.html
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