コリエ　LVストーン タイガーアイ　ネックレス

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商品詳細
LouisVuittonパドロックルイヴィトン製品番号：M62668サイズチェーン：約55～64cmトップ：約35.7×19.1mm色タイガーアイ/シルバー付属品なしルイヴィトンオンラインショップで購入中古なのでご理解いただける方のご購入よろしくお願いします
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