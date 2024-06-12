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【美品】BARACUTA／バラクータ／G9／タン
商品番号 W45776278257
商品名

【美品】BARACUTA／バラクータ／G9／タン
ブランド名 バラクータ
特別価格 税込 15,497 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます！プロフ必読願います！ブランド：BARACUTA／バラクータ【生産国】　MADEINENGLAND【商品名】　G9【カラー】　タン【サイズ】　40（Lサイズ相当）胸囲:112cm着丈:64cm　　　　　裄丈:87cm　　　　※多少の誤差はお許しください。【素材】　（表地）：綿50％/ポリエステル50％　（裏地）：綿80％/ポリエステル20％　（袖裏地）：ポリエステル100％　　　　【状態】2回のみの着用です！　　　【超美品】と主観的に思います！気になる汚れ、傷などや大きなダメージ　などはありません。写真で確認願います。見落としがありましたら、ご了承願います!自宅保管にご理解頂ける方の購入をお願　い致します！近年、バラクータも値段が上がっております。また最近、G9、G4は雑誌等でも取り上げられており注目度が増しています。色は人気のタンです。断捨離の為、出品します。是非、ご検討下さい。#BARACUTA#バラクータ#スイングトップ#ハリントンジャケット#バブアー#G9#G4No.12023980810mnsioktkm
http://narcologia.ru/goods/stair430400.html
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