【美品】BARACUTA／バラクータ／G9／タン

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ご覧頂き、ありがとうございます！プロフ必読願います！ブランド：BARACUTA／バラクータ【生産国】 MADEINENGLAND【商品名】 G9【カラー】 タン【サイズ】 40（Lサイズ相当）胸囲:112cm着丈:64cm 裄丈:87cm ※多少の誤差はお許しください。【素材】 （表地）：綿50％/ポリエステル50％ （裏地）：綿80％/ポリエステル20％ （袖裏地）：ポリエステル100％ 【状態】2回のみの着用です！ 【超美品】と主観的に思います！気になる汚れ、傷などや大きなダメージ などはありません。写真で確認願います。見落としがありましたら、ご了承願います!自宅保管にご理解頂ける方の購入をお願 い致します！近年、バラクータも値段が上がっております。また最近、G9、G4は雑誌等でも取り上げられており注目度が増しています。色は人気のタンです。断捨離の為、出品します。是非、ご検討下さい。#BARACUTA#バラクータ#スイングトップ#ハリントンジャケット#バブアー#G9#G4No.12023980810mnsioktkm