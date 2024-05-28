NEW ERA 9FIFTY オリジナル　キャップ

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NEWERA9FIFTYオリジナル キャップスナップバックキャップ#たろうちゃん・キャップ●サイズ:フリーサイズ＊アジャスターなのでサイズ調整可・ツバの長さ:約7cm新品ではございませんので、完璧をお求めの方はご遠慮ください。目立った汚れはございませんが、お色が白なので見る方によっては捉え方に違いがあるかもしれません。自宅保管している商品です。ご納得の上ご購入をお願い致します。