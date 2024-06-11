NS-2 (Noise Suppressor)

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NS-2(NoiseSuppressor)BOSS特徴ギターサウンドとノイズ成分を独立して検知することで、原音のアタックや自然なエンベロープをキープしたまま、ノイズだけを除去します。スペック■タイプ：ギター用エフェクター■ノイズサプレッサー■コントロール：モード、スレッショルド、ディケイ■消費電力：20mA（DC9V）■寸法、重量：70W×125D×55Hmm、400g■別売のPCS20Aで他のエフェクターへの電源供給が可能です。値下げ交渉不可。#BOSS#NS_2_NoiseSuppressor_