ストレッチ コーデュロイ グラミチ パンツ

GramicciStretchCorduroyGramicciPants________________________________________________■新品未使用■購入元:TheApartment■カラー:グリーン■サイズ:USMアジアL以下公式より引用 ウエスト:76~98センチ(ゴムと付属のベルトにより調整可能) 股上:27センチ ワタリ:34センチ 股下:82センチ 裾幅:21センチ________________________________________________即購入可です。質問等は、お気軽にコメント欄へ。



