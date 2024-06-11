:///: / SS / COTTON wtaps Tシャツ　新作

ご覧頂きまして誠にありがとうございます。商品名::///:/SS/COTTON\"カラー：Whiteサイズ：M購入先:HOODS状態：新品未使用⭐️(W)tapsUrbanTerritoryの明朝体ロゴをフロントに大きくレイアウトしたスクリーンプリントTシャツ。米国産コットンを原材料に使用したドライな風合いの丸胴ボディ（日本製）を採用。右前裾の織りネーム＋ピスネームはボディと同色に。⭐️即完売品ご購入前に必ずお読み下さい↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓◆コメントを頂きました場合、仕事の都合によりすぐに返信できない場合がございますので予めご了承ください。◆当方、タバコは吸いません。ペットもおりません。大切な商品は一定の気温と湿度で保管、管理しており常にルンバがお掃除してくれております。◆即購入される場合は商品内容、商品説明をよくご理解頂きご購入をお願い致します。購入後または発送後にコメントを頂いても対応できない場合がございます。質問等ございます場合は購入前にお気軽にお問い合わせ下さい。◆クレジット、売り上げ金以外でATM、コンビニでお支払いの方は購入前又は購入後にお支払い日をお手数ですがお伝え頂くようお願い致します。◆当方の出品物は全て国内正規品又は海外正規店より直接仕入れた物になりますのでご安心してお買い求め下さい。◆新品未使用品の場合でも購入時からの汚れ等ある場合がございます、あくまでも個人保管ですのでご理解の上ご購入下さい。中古品に関しましては中古ということをご理解いただける方のみお取り引きをお願い致します。サイズ・カラー間違い、イメージ相違等購入者様都合での返品・キャンセル・クレームはお受け出来ません。上記の事をご理解の上、ご購入お願いします。



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