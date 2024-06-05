美品 HERMES エルメス アート柄 ストライプ ネクタイ 水色 ブルー

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HERMES ネクタイ ストライプ柄 ネイビー

◆商品詳細◆HERMESエルメスアート柄ストライプネクタイ◆カラー◆水色ブルー◆素材◆シルク(絹)100%◆サイズ(cm)◆大剣幅/約9◆状態◆目立つ汚れやダメージなく美品。結び目に締めシミあり。着用時は分かりません。都内リユースショップにて購入。\u003c補足\u003e中古の為、細かいほつれや目立たない汚れなどある可能性もございますので特性をご理解の上、ご購入ください。⭐︎⭐︎他のネクタイ(ハイブランド)をご覧になりたい方はこちら↓↓↓#REM厳選ヴィンテージネクタイ⭐︎他の全ての商品をご覧になりたい方↓↓↓#古着屋レミー