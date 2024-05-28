プラダ PRADA 長財布 ブラックマチ薄 財布

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商品詳細
プラダの長財布です。随分前に購入したのですが、ほとんど使っていないので、出品いたします。大きめですが、薄いのでスタイリッシュに持つことができます。カバンに入れた場合も、どこにでも収まるので邪魔になりません。裏面に少し傷があるため商品状態としては「やや傷ありや汚れあり」としていますが、それ以外に目立った傷はありません！プラダですので、やはり高級感があります。定価は100,000円程度だったと思います。《サイズ》幅18.5㎝縦11.5㎝マチ1㎝カード入れが4枚分、ポケットが４つ、小銭入れが１つです。ご興味ある方よろしくお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/Lincoln286002.html
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