【激レア】NEW ERA WHITE SOX 9FORTY

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商品詳細
【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA9FORTYCHICAGOWHITESOXSNAPBACKCAPニューエラ9fortyシカゴホワイトソックススナップバックキャップなかなか出回っていないため、他と被りたくない方はぜひ(^^)◯カラーベージュ×ブラック◯状態新品未使用 ◯サイズFREE／55.8〜61.5cm（サイズ調整が可能です）〇発送方法匿名発送！ポスト投函になります^^#即購入OK#MLB#WHITESOX#ホワイトソックス#NEWERA#ニューエラ#9FORTY#レアキャップ#BEIGE#ベージュ#amotyshop
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