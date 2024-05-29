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【激レア】NEW ERA WHITE SOX 9FORTY
商品番号 F36104794357
商品名

【激レア】NEW ERA WHITE SOX 9FORTY
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,330 円
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商品詳細

【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA9FORTYCHICAGOWHITESOXSNAPBACKCAPニューエラ9fortyシカゴホワイトソックススナップバックキャップなかなか出回っていないため、他と被りたくない方はぜひ(^^)◯カラーベージュ×ブラック◯状態新品未使用　◯サイズFREE／55.8〜61.5cm（サイズ調整が可能です）〇発送方法匿名発送！ポスト投函になります^^#即購入OK#MLB#WHITESOX#ホワイトソックス#NEWERA#ニューエラ#9FORTY#レアキャップ#BEIGE#ベージュ#amotyshop
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