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ギラティナ UR
商品番号 W24920230251
商品名

ギラティナ UR
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後、すぐにスリーブ、ローダーに入れて、自宅保管しました。個人的には、目立った傷などは見当たりませんが、初期キズ、白カケ、汚れなどがある事があるかもしれませんので、状態に完璧を求める方の購入はお断りします。プレイ用として出します。ノークレームノーリターンノーキャンセルでお願いします。ボックスパックシングル...シングルレアリティ...UR
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