[新品] RRL ダブルアールエル ロゴ Tシャツ 半袖

[新品]RRLロゴTシャツ半袖●Col.ネイビー系室内撮影の為暗めに写ってます。(紫と灰も混ざったような色) ロゴは黄色にてプリント (クラッキング入り)●サイズ：M総丈約68cm身幅約50cm肩幅約48cm袖丈約18cm(素人採寸ですので若干の差異はご容赦願います。)●素材：綿100%●生産国:フィリピン●仕様:バインダーネック フロッキーロゴプリント●付属品：紙タグ●その他、注意事項：直営店から新品で購入、傷や汚れ、などはありませんが、自宅保管という事をご理解いただき、写真をご確認の上、プロフィールをお読みいただき、ご購入をお願いします。種類···Tシャツ袖丈···半袖ネック···クルーネック



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